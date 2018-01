Einsteins Uhren ticken anders

Normalerweise addieren und subtrahieren sich Geschwindigkeiten. Fährt Einstein mit seinem Auto mit 50 Stundenkilometern und ein anderes überholt ihn mit 60 Stundenkilometern, so ist für Einstein das überholende Fahrzeug im Verhältnis zu seinem nur zehn Stundenkilometer schnell. Wird Einstein aber von einem Lichtstrahl überholt, so misst er die Geschwindigkeit des Lichts immer mit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde - selbst wenn er auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Weil Licht immer gleich schnell ist, muss die Zeit in Einsteins Auto langsamer vergehen als für einen ruhenden Beobachter. Nur so ist auch die Formel: Geschwindigkeit ist gleich Raum geteilt durch Zeit richtig.