Elite unter Druck

Scaurus Vettius gehört zu den Glücklichen. Längst nennt er eine ganze Schar von Dienstboten sein eigen. Darunter eine Konkubine, die von einem seiner Sklaven schwanger ist. Eine frevelhafte Liaison. Denn die Ehe unter Unfreien ist per Gesetz strikt verboten. Das Unglückspaar muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das Schicksal der Liebenden liegt in der Hand ihres zornigen Patrons. Er könnte sie auspeitschen lassen oder den jungen Mann den wilden Tieren in der Arena zum Fraß vorwerfen. Es wäre sogar legal, beide in den Tod zu schicken. Ebenso wie die Entscheidung, ihnen die Freiheit zu schenken und damit die Möglichkeit auf ein besseres Leben.