Endstation Ägypten

Im achten Jahr als Staatsoberhaupt stellte sich Ramses III. der drohenden Invasion durch die Seevölker. Der Pharao mobilisierte eine gewaltige Armee, um die Grenzen zu verteidigen. Den Ablauf der Kämpfe schildern die Wandreliefs in vielen Details. Ramses brachte seine Truppen im Nildelta in Stellung. Die Fremdländer gerieten in einen Hinterhalt, so dass selbst Frauen und Kinder im Tross in die Kampfhandlungen verwickelt wurden.