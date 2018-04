Erfahrungen beim Durchqueren der Wüste

Erst im Nachhinein wird mir bewusst, was wir dort alles erlebt haben. In der Situation selbst waren wir viel zu beschäftigt mit unseren Dreharbeiten, dem Freischaufeln und Herausziehen unserer Autos, mit dem mühsamen Rauf und Runter über riesige Dünenkämme, der Suche nach fahrbaren Wegen durch die nicht enden wollenden Dünenfelder, sowie dem Auf- und Abbauen unserer Zelte. Die Abende, wenn der Sonnenuntergang nahte, waren besonders hektisch und anstrengend, denn dann war das Licht so wunderschön, dass wir am liebsten alles auf Video aufgenommen hätten, doch wir mussten weiterfahren, um irgendwo einen Rastplatz zu finden. Und darüber was ein schöner Rastplatz ist, gab es meist so viele Meinungen wie Expeditionsteilnehmer.