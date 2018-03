Erkaufter Friede

Seit Jahrhunderten schon war das Ordosgebiet, in dem der Gelbe Fluss einen großen Bogen durch den Norden Chinas beschreibt, Zankapfel beider Kulturen. Das Gebiet eignete sich für die sesshaften chinesischen Ackerbauern, aber auch für die umherziehenden, nomadischen Viehzüchter. Jahraus, jahrein wurden die chinesischen Bauern hier Opfer des immergleichen blutigen Rituals. Unter Mühen und Entbehrungen rangen sie dem trockenen Boden die Ernte ab. Doch im Herbst sahen sie sich schutzlos den Plünderungen der Reiterkrieger aus dem Norden ausgesetzt. Um den langen, harten Winter in der Steppe zu überleben, holten sich die kriegerischen Nomaden mit Gewalt, was sie selbst nicht besaßen. Getreide als Nahrungsmittel und Eisen für ihre Waffen.