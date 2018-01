Erste Funde

Es begann mit ein paar farbigen Ziegelbrocken, die der deutsche Architekt und Archäologe Robert Koldewey auf dem Gebiet des alten Babylon fand. Die Bruchstücke der Ziegelreliefs gaben den Ausschlag, dass die neu gegründete Deutsche Orient-Gesellschaft und Kaiser Wilhelm II. die Ausgrabung der antiken Stadt am Euphrat - im heutigen Irak - finanzierten. Doch als Koldewey am 26. März 1899 dort den ersten Spatenstich machte, ahnte er vermutlich nicht, dass er - fast auf den Tag genau - 18 Jahre mit der Freilegung der riesigen Stadt, dem New York der Antike, verbringen würde.