Erster Kontakt mit der Inka-Kultur

Um die Fluchtpläne realisieren zu können, hat der junge Hiram sein Schulgeldkonto geplündert. Mit den Tickets für die Überfahrt zum amerikanischen Festland in der Tasche will er mit seinem Freund Bill nach New York City: Vielleicht ist Thomas Alva Edison sein Vorbild, denn Hiram will es ihm gleichtun: als Zeitungsjunge versuchen und berühmt zu werden. Doch aus nicht überlieferten Gründen läuft das Schiff an diesem Tag nicht aus. Zudem verrät sein Freund Bill den Fluchtplan, weil er aus Angst vor der eigenen Courage einen Rückzieher macht und in sein Elternhaus zurückkehrt.