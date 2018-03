Es war einmal in der Sahara

Amerikanische Forscher stellten hierzu eine Theorie auf: Der Steinkreis ist von zwei Achsen durchschnitten. Eine zeigt nach Norden, die andere nach Nordosten - genau auf den Punkt am Horizont, an dem am längsten Tag des Jahres die Sonne aufgeht. So konnten die Menschen der Frühzeit genau ablesen, wann ein Jahr vergangen war. Dieser Sonnenkalender konnte den Menschen somit zuverlässig anzeigen, wann der Regen zu erwarten war. Computeranalysen stützen diese Theorie, doch es gibt auch Zweifel: Wurden die Steine tatsächlich vor 6.000 Jahren auf die Sonne ausgerichtet? Unstrittig ist, dass die Menschen dieser frühen Kultur astronomisches Wissen besaßen und sich an Gestirnen orientierten.