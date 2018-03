Europa in der Hexenküche

Es ist ein sehr ungewöhnlicher Wald. Er besteht aus baumgroßen Farnen, Bärlappen und Schachtelhalmen. Versteinerte Überreste in Schottland lassen ihr Ausmaß erahnen. Die dicht an dicht stehenden Stümpfe geben immer noch einen Eindruck von der damaligen Pflanzenfülle. Bis zu 30 Meter ragen die Giganten in den Himmel.





Noch gibt es keine Vögel auf der Erde. Der Wald hallt wider von fremdartigen Geräuschen. Überall wimmelt es von Insekten. Besonders vertraut wären uns Libellen gewesen. Einige erreichen riesige Ausmaße: Meganeura ist so groß wie ein Falke und hat eine Flügelspannweite von über 60 Zentimeteren.