Expedition Erde (5/5): Leben

Aus dem All konnte Thomas Reiter in seiner Zeit als ESA-Astronaut vor allem auf der Nachtseite der Erde erkennen, wie dominant der Mensch tatsächlich ist. Die Lichtermassen der Städte und Siedlungen verdeutlichen die Ausbreitung des Menschen auf dem Globus. Er ist der nächste entscheidende Faktor in der langen Geschichte der Erde.