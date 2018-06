Expedition in die Südsee - Georg Forster

- 1754 Georg Forster wird am 26. November in Nassenhuben bei Danzig geboren. Im Alter von zehn Jahren erkundet er mit seinem Vater die Wolgaregion. Übersiedlung nach England.

- 1772 Berufung von Vater Johann Reinhold Forster und Georg Forster in das wissenschaftliche Team, das den Entdecker James Cook auf seiner zweiten Weltumseglung begleiten soll. Am 13. Juli erfolgt der Start zu einer drei Jahre dauernden Reise um die Welt. Ihr Auftrag: Die Suche nach der sagenhaften "terra australis incognita", einem großen, fruchtbaren Land am Südpol.

- 1773 bis 1775 Am 18.Januar 1773 überquert das Schiff von Cook als erstes in der Geschichte der Seefahrt den südlichen Polarkreis. Die Expedition erreicht Neuseeland, Begegnung mit der Kultur der Maori. Sie führt zu den Osterinseln, den neuen Hebriden, Neukaledonien, Kap Hoorn und Süd Georgien. Aufenthalt auf Tahiti und der Vulkaninsel Tanna. Am 30. Juli 1775 kehren sie nach England zurück. Georg Forster wird Mitglied der "Royal Society" in London. Sein Vater wird Ehrendoktor der Universität Oxford.

- 1778 bis 1782 Professorentätigkeit in Kassel. Band 1 der "Reise um die Welt" erscheint in Berlin in deutscher Sprache. Besuche in Göttingen und Berlin.

- 1783 Berufung als Professor nach Wilna, damals Polen.

- 1785 Heirat mit Therese Heyne, Tochter des Altphilologen Christian Gottlob Heyne in Göttingen. Auf der Rückreise Besuch bei Goethe in Weimar.

- 1787 Der Plan einer russischen Südseeexpedition scheitert.

- 1792 Französische Besetzung der Stadt Mainz. Georg Forster gehört zu den Gründungsvätern der Mainzer Republik. Als Abgeordneter im Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent wird er nach Paris delegiert, um den Anschluss von Mainz an Frankreich zu betreiben.

- 1793/1794 Rückeroberung der Stadt Mainz durch preußische Truppen. Forster gilt als Vaterlandsverräter. Er bleibt in Paris, verfasst Schriften zur Revolution in Mainz und zur Lage in der französischen Hauptstadt.

- 1794 Am 10. Januar stirbt Georg Forster in Paris. Nach seinem Tod erscheint seine Schrift: "Über die Beziehung der Staatskunst auf das Glück der Menschheit".