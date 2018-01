Expeditionen zu den Letzten ihrer Art

Der Dschungel am Amazonas ist der größte Regenwald der Welt. Auch die Tierwelt hält hier einige Superlative bereit. Die mächtigste Schlange der Erde lebt hier: die Riesenanakonda. Sie will Andreas Kieling finden. 15 Meter lange Anakondas gehören sicher ins Reich der Mythen und Legenden - und so verwundert es nicht, wenn Kieling sich mit relativ "kleinen" Exemplaren von immerhin rund drei Metern zufrieden geben muss.

Ein wahrhaftes Monster mit über sechs Metern Länge und 140 Kilogramm Gewicht trifft Andreas Kieling dann auch nicht in der südamerikanischen Wildnis, sondern in Deutschland: Edna, die größte gehaltene Riesenschlange Europas. In den Wäldern Europas lebt ein großer, scheuer Vogel, von dessen Existenz nur wenige Menschen wissen: der Schwarzstorch, der Vetter des allseits bekannten Weißstorchs. Der selten gewordene Schwarzstorch baut sein Nest an den verborgensten Stellen des Waldes. An seinen Lebensraum stellt er höchste Ansprüche.