Extremeinsatz Permafrost

Das Resultat hat so niemand erwartet: Dort, wo eigentlich Permafrost stecken müsste, erweist sich das Gestein als ungewöhnlich leitfähig - ein Befund, für den Krautblatter zwei alternative Erklärungen findet: Entweder drückt der nahe Gletscher große Mengen Wasser in die Felsen oder der Untergrund ist in dem tief zerklüfteten Berghang bereits so degradiert, das heißt zu tonartigem Material zerbröselt. In jedem Fall aber lassen die Untersuchungsergebnisse hohe Instabilität befürchten. Auch die anschließenden Versuche, mit Schallwellen die räumliche Verbreitung von Eis oder Wasser zu ermitteln, weisen in die selbe Richtung. Ganz offenbar muss man auch in Zukunft mit Felsstürzen an der Bliggspitze rechnen.