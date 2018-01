Südsee: Paradies am Abgrund

Thunfischfang mit der Angel - arbeitsintensiv, aber nachhaltig Quelle: bbc

Jedes Jahr landen schätzungsweise 250.000 Meeresschildkröten als Beifang in Fischernetzen. Die Tiere müssen zum Atmen an die Oberfläche. Gefangen im Netz, ertrinken sie elendig. Der Tod der Schildkröten ist ein Symptom der Überfischung, unter der die gesamte Region leidet. Dabei haben die Insulaner ihre traditionellen Fangmethoden. Sie sind nachhaltig und funktionieren sogar in größerem Maßstab. So werden Hunderte von Thunfischen pro Tag auf speziellen Schiffen mit der Hand geangelt. Kleinere Fische lassen die Angelcrews dabei wieder vom Haken, damit der Fortbestand gesichert ist. Beifang gibt es nicht. Doch diese Methoden haben einen Nachteil: Sie sind arbeits- und personalintensiv.