Himalaya: Die Macht des Mythos

Tibetische Mönche können durch eine besondere Meditationsmethode ihre Körpertemperatur erhöhen. Quelle: ZDF

Die Karawanen transportierten nicht nur Güter, sondern auch Ideen und Weltanschauungen. So fand der Buddhismus den Weg aus Indien in den Himalaya. Heute ist er untrennbar mit dem Gebirge verbunden: In Hunderten von Klöstern und Tempeln halten die Mönche ihre uralten Traditionen lebendig. Meditation ist ein tägliches Ritual und soll den Weg zur Erleuchtung ebnen. Doch was auf den ersten Blick so entspannend scheint, kann im Winter zur Herausforderung werden: Mancherorts wird es bis zu minus 30 Grad kalt und viele Klöster sind unbeheizt. Wohl deshalb haben tibetische Mönche eine Art der Meditation entwickelt, die ihren Körper verblüffend warm hält. Dabei wenden sie eine Atemtechnik an, bei der sie Bauch und Becken anspannen. Durch die Anspannung erwärmen sich die Muskeln, die Körpertemperatur steigt. Gleichzeitig konzentrieren sich die Mönche auf das Bild einer Flamme. Messungen haben gezeigt: Je tiefer die Meditation, desto höher kann die Temperatur steigen – bis hin zu leichtem Fieber. Wie die mentalen Kräfte genau auf den Körper wirken, ist noch immer ein Rätsel.