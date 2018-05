Chile – Land der Extreme

Von der Küste ziehen morgens für kurze Zeit Nebelschwaden über das Land.

Die Atacama erstreckt sich auf einem schmalen Streifen vom Norden bis zur Mitte Chiles über 140.000 Quadratkilometer, eine Fläche fast doppelt so groß wie Portugal. Hier fällt die Temperatur nur wenige Tage im Jahr unter 30 Grad, und nirgendwo sonst regnet es so wenig – obwohl das Meer so nah ist. Das liegt am Passatwind, der auf der Südhalbkugel aus Südost weht. Er treibt das aufgeheizte Oberflächenwasser vor der Küste aufs Meer hinaus. Kaltes Tiefenwasser steigt nach oben und kühlt die feuchte Luft über dem Meer ab. So entstehen Nebelwolken. Doch die viel heißere Luft aus dem Landesinnern legt sich wie ein Riegel über den Nebel. Die Folge: Nur am Rande der Wüste gelangen die Nebelschwaden morgens für kurze Zeit über das Land. Der Nebel ist der einzige Lebensquell für die Pflanzen und Tiere der Atacama. Den Wüstenbewohnern bleiben wenige Stunden, um die spärliche Ressource anzuzapfen. Sie trinken das Wasser, das sich an Kakteen und anderen Gewächsen sammelt, bevor die Sonne es wieder verdunsten lässt.