Die Weltenveränderer

Die Arktis ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen auf der ganzen Erde. Dennoch hat man ausgerechnet hier, Hunderte Kilometer vom Festland entfernt, in Proben von Eisbohrkernen eine 30.000- bis 50.000-mal höhere Konzentration an mikrofeinen Plastikpartikeln gefunden als in der Nordsee. Der Grund dafür ist eine Meeresströmung, die das Plastik aus Nordeuropa wie ein Förderband in die Arktis verfrachtet. Weltweit gibt es fünf große Plastikstrudel. Sie entstehen an den Küsten und nehmen das Plastik von dort mit ins Meer. Auf dem Weg wird es immer feiner zerrieben. Am Meeresgrund lagern inzwischen Tausende Tonnen mikroskopisch kleiner Plastikteilchen. Weil sie Plankton ähneln, werden sie von Fischen gefressen. Das Plastik gerät so in die Nahrungskette, die Fische verhungern mit vollem Bauch.

Bildquelle: ZDF