Japan – Land der Gegensätze

Im Großraum Tokio leben so viele Menschen wie in ganz Kanada. Die Großstädter in ihrem Betondschungel haben Sehnsucht nach Naturerlebnissen. Sie suchen Muscheln am Stadtstrand oder angeln in Zuchtbecken. Doch ausgerechnet im größten Ballungsraum der Erde ist die Gefahr am größten, eine Naturkatastrophe zu erleben. 1.000 Erdbeben werden hier jedes Jahr registriert, Tsunamis können die Stadt treffen, und regelmäßig brauen sich vor der Küste gewaltige Taifune zusammen, die über der Megacity abregnen. Mit modernster Technik schaffen es die Japaner, der Natur zu trotzen. Unter Tokio gibt es unterirdisch die größte Wasserauffanganlage der Welt. 60 Kilometer lange Tunnel und 70 Meter hohe Türme schützen die Stadt vor den Wassermassen.