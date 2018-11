In der Tiefe der Ostsee verbirgt sich eine Gefahr für das Leben: Todeszonen, in denen weder Fische noch Pflanzen überleben können. Sauerstoffmangel verwandelt belebten Meeresboden in Unterwasserwüsten. Sie erstrecken sich derzeit über insgesamt 70.000 Quadratkilometer, eine Fläche ungefähr so groß wie Dänemark. Die einzige Quelle für sauerstoffreiches Salzwasser ist die Nordsee. Doch die Verbindung zwischen den beiden Meeren ist eng und flach. Nur unter ganz bestimmten selten auftretenden Bedingungen kann Nordseewasser in die Ostsee schwappen. Und nur dann, wenn genügend Nordseewasser die Ostsee erreicht, kann das salzhaltige Wasser weit genug in das Baltische Meer vordringen und die Todeszonen wieder schrumpfen lassen.