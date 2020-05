Welche Tiere braucht man für den Pleistozän-Park, und wie gelangen sie dorthin? Der Wissenschaftler Nikita Zimov versucht mithilfe von Knochenfunden zu rekonstruieren, welcher Artenmix und welche Populationsdichte sich am besten eignen: Am zahlreichsten waren die Rentiere. Wilde Rentiere gibt es in Sibirien kaum noch, die meisten wurden vor langer Zeit von Nomadenvölkern domestiziert. Nikita Zimov kauft bei Nomaden immer wieder Tiere und transportiert sie – per Boot auf dem Fluss Kolyma – in den Eiszeitpark. Pro Quadratkilometer soll es in der Eiszeit durchschnittlich fünf Bisons gegeben haben. In Sibirien sind sie ausgestorben, frei lebende Exemplare gibt es nur noch in Nordamerika. Statt sie aus den USA zu importieren, bezieht Zimov die Bisons von einem Züchter in Dänemark. Der Transport der Tiere von dort über 15.000 Kilometer bis zum Pleistozän-Park per Lkw und Boot dauert über einen Monat und kostet rund 100.000 Euro. Eiszeit-Wildpferde sind ebenfalls ausgestorben. Zimov bringt stattdessen Jakutenponys (im Bild) in den Park. Sie sind den Wildpferden biologisch ähnlich und ebenfalls sehr frostunempfindlich.

