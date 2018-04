Filmen aus dem Helikopter

Thompson: Im Prinzip ist eine mehr oder weniger normale, sehr hoch auflösende HD-Kamera außen am Hubschrauber angebaut. Sie ist fünffach gelagert in einem so genannten Gyro-System. Diese Lagerung federt alle Schwingungen und Vibrationen und alle Luftstöße in einem permanenten Rechenprozess ab. Das System, das ich benutze, heißt Cineflex. Es ist von einem kalifornischen Ingenieur, John Coyle, entwickelt und gebaut worden, der inzwischen übrigens ein Nachbar von mir in Queenstown in Neuseeland ist. Wir entwickeln das System gemeinsam weiter.