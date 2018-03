Flucht in den Tod

Die siegreichen Truppen Alexanders stoßen jetzt ohne großen Widerstand in das Kernland des Imperiums vor. Durch die so genannte "Persische Pforte", die letzte geographische Hürde auf dem Weg nach Persepolis. Der Felsenriegel des Zagros-Gebirges wäre eine letzte Möglichkeit gewesen, Alexander zu stoppen. Aber Darius ist geflohen - und Persepolis wird jetzt zur leichten Beute. Die steinerne Bastion liegt jetzt schutzlos da. Wird sich nun alle Aggression der Eroberer in einem apokalyptischen Finale entladen? Die Archäologen haben in der Palastanlage Spuren eines katastrophalen Infernos ausgemacht.