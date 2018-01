Flucht in die Berge

Alles was den Nazis wichtig und kostbar schien, sollte in den Bergen verschwinden. Das Falschgeld wurde über Prag nach Mauthausen gebracht. Die Alliierten hatten mittlerweile die Lufthoheit erobert und es kam zu Angriffen auf die vielen Transporte in Richtung Süden.





SS-Männer hatten den Befehl die Blüten nach Radstatt zu schaffen. Doch es herrschte Chaos auf den Straßen, und so irrten sie mit der heißen Fracht durch das Altausseer-Land. Die einzige Einheit in der Nähe war die Marinestation. In der Villa Roth am Grundelsee, die in der Nähe des Toplitzsees lag, liefen die Fäden zusammen. Am 5. Mai 1945 entschieden sich die Soldaten, die Kisten mit den gefälschten britischen Pfundnoten im Toplitzsee zu versenken. Zwei Tage soll es gedauert haben, bis alle in den Fluten des Bergsees verschwunden waren.