Fortschrittliches Persien

Das Wasser, das Pasargadae zum fruchtbaren Garten machte, kam von den Zakros-Bergen - Schmelzwasser aus eisiger Höhe. Die Großkönige wussten diesen Reichtum der Natur zu nutzen. Durch mächtige Kanäle, so genannte Quanate, strömte die Lebenskraft für Mensch und Pflanze mitten durch die Wüste in das Zentrum der Hauptstadt. In der Stadt Yaazd sind die letzten Zeugnisse dieser Bewässerungstechnik zu bewundern. Eine Stadt mitten in der Wüste wie Persepolis - und doch blühend und lebendig. Heute leben hier 300.000 Menschen.