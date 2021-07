Gefährliche Strömung

Wer sie unterschätzt, kann im schlimmsten Fall ertrinken. Hier erfahrt ihr, wie diese gefährlichen Strömungen entstehen und wie ihr euch im Ernstfall aus dem Wasser retten könnt. Moderator Eric Mayer macht dazu den Selbsttest und wagt sich auf der Insel Langeoog in der Nordsee in die Strömung. Schafft er es ohne die Hilfe der DLRG-Rettungsschwimmer wieder aus dem Wasser? Und was passiert, wenn er sich mit einer Luftmatratze zu weit aufs Meer hinauswagt? Und was haben die Gezeiten und das Zusammenspiel von Ebbe und Flut damit zu tun?