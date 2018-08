Geflügelte Einsteins

Sie leben am Ende der Welt. Ihr Spieltrieb ist legendär. Ihre Kreativität hat sie bei Einheimischen verhasst und bei Wissenschaftlern begehrt gemacht: Keas. Die grünen Papageien aus der grandiosen Gebirgslandschaft der Southern Alps in Neuseeland sind immer für Überraschungen gut. Sie erschrecken arglose Camper, indem sie plötzlich die Zeltplanen hinunterrutschen, Vorräte plündern oder Autos zerlegen. Gummi- und Plastikteile sind in Nullkommanichts von den Karossen entfernt und dank der kräftigen Schnäbel zerstückelt. Dabei zeigen sie großen Einfallsreichtum und enorme Kooperationsfähigkeit. Auch Mülltonnen werden durchwühlt und - in Neuseeland ein Sakrileg - Schafe in den Steiß gepickt und so verletzt.