Geheimnisvolle Südsee

Die Analyse von 12.000 Knochenproben ergab, dass dieses kleinwüchsige Volk nur etwa 1500 - 3000 Jahre alt ist, also zeitgleich mit normalgroßen Menschen lebte. Wissenschaftler vermuten, die Menschen könnten als Folge des geringen Nahrungsangebotes auf den isolierten Inseln nicht größer geworden sein. Die Veränderung im Körperbau könnte eine Anpassung an die karge Umwelt gewesen sein. Doch die Inseln wurden erst vor 4000 Jahren besiedelt. Dass sich Menschen in wenigen Hundert Jahren so verändern, galt bisher als undenkbar. Ein Hinweis stützt diese These: Forscher fanden Zähne, die ungewöhnlich groß waren. Zähne verändern sich sehr langsam im Laufe der Evolution. Das stärkt die Theorie, die Höhlenmenschen könnten sich überraschend schnell verändert und so an die Nahrungsknappheit angepasst haben. Die Zähne hinkten dieser Entwicklung hinterher.