Geliebt und gejagt: Blaue Bären

Blaue Bären sind begehrte Jagdtrophäen. Obwohl der Abschuss von Blauen Bären limitiert und an strenge Auflagen gebunden ist, hat so mancher Jagdreisen-Anbieter auch eine Jagd auf Blaue Bären im Angebot. Zum Glück für die Bären sind diese Expeditionen in die unzugänglichen Gebiete Alaskas mit einem Preis zwischen 8000 und 10.000 Dollar sehr teuer. Wer auf eine Trophäe aus ist, hat es deshalb eher auf den riesigen Kodiakbären abgesehen, der an der Südküste Alaskas lebt.