Sieg der Feuermaschine

In Schottland möchte sich Watt mit einer eigenen Werkstatt zur Herstellung und Pflege mathematischer und nautischer Instrumente selbständig machen. Doch die strengen Regeln der Handwerkerzunft schreiben sieben Lehrjahre vor. So lange will Watt nicht warten, zumindest muss er eine Werkstatt finden, in der er sein handwerkliches Können verfeinern kann. In der Universität zu Glasgow, dem geistigen Zentrums Schottlands, findet er schließlich Zuflucht vor den Wächtern der Handwerkszunft. Die Professoren der Universität geben dem geschickten Mann eine Chance. In einer kleinen Kammer darf er wohnen und wissenschaftliche Apparate reparieren. So verbringt Watt sechs Jahre, in denen er alles Wissen begierig aufsaugt.