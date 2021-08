Rennweltmeister Geparden

Moderator Eric Mayer besucht eines davon in Otjiwarongo im Norden Namibias. Der Cheetah Conservation Fund (CCF) setzt sich für die Rettung der Geparde in freier Wildbahn ein. Eric, der Stuntman des Wissens, darf bei einer Auswilderung dabei sein und hilft den schnellen afrikanischen Großkatzen bei ihrem Weg zurück in die Freiheit.