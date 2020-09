Gibbons – Akrobaten und Gesangskünstler

Und noch in einer anderen Eigenschaft sind uns die Gibbons ähnlich, denn sie brüllen nicht nur, sie singen. Mit einem komplizieren Vokalapparat können sie die Grundfrequenz ihrer Stimmen abwandeln, sie singen also quasi nach Noten. Männchen tun das sogar in Konzertlänge, bis zu zwei Stunden. Sie beginnen mit einfachen Tönen und bauen den Gesang immer komplexer auf. Ihre Lieder werden bis zu zwei Kilometer durch den Wald getragen. Um deren Bedeutung zu verstehen, musste man sich eben in die Baumwipfel wagen: Gibbons singen, um Artgenossen vor Gefahren zu warnen, um ihr Revier zu markieren und manchmal auch im Duett, um die Bindung an ihre Partnerin zu stärken.