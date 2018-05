Götterberg und Zaubersee

Doch das ist nicht das einzige Naturwunder, das der Ol Doinyo Lengai bewirkt. An seinem Fuß sammelt sich das Wasser, das die Minerale aus dem Gestein lösen, und bildet einen außergewöhnlichen See: den Lake Natron. Durch die eingespülten Mineralien ist der See extrem alkalisch. Ein anderer Effekt verstärkt dies noch: Wasser, das versickert, wird durch das Magma in der Tiefe erhitzt, steigt von Konvektion getrieben nach oben und löst auf seinem Weg weitere Natrium- und Karbonatsalze aus dem Gestein. Da der Natronsee überdies keinen natürlichen Zufluss hat, ist die Salzkonzentration im Wasser ungewöhnlich hoch.