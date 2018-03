Gorillas in der Forschung

Dian Fossey und Berggorilla Quelle: ZDF



Fossey sah ein wesentliches Ziel ihrer Arbeit darin, den Gorillas so nah wie möglich zu kommen. Um Verhalten und soziale Organisation der Tiere zu studieren, gewöhnte sie sie vier Jahre lang an ihre Nähe. Dabei kam es auch zu Berührungen, Affenmütter vertrauten der Forscherin sogar ihre Babys an. Nie zuvor war ein Mensch den Berggorillas so nah gekommen.