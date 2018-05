Erst nach Zerstörung von drei Vierteln der Azteken-Hauptstadt trafen drei Abteilungen der Spanier am 27. Juli 1521 auf dem großen Marktplatz in der Mitte der Stadt zusammen. Am 13. August 1521, fiel Tenochtitlan dann endgültig in die Hand der Spanier, an deren Seite 8000 Tlaxcalteken kämpften . Sie richteten unter den ihnen verhassten Azteken ein fürchterliches Blutbad an. Nie mehr sollten in den Tempeln Menschen geopfert werden. Deshalb ließ Cortés sie zerstören. Cortés sah sich als "Gottes General" und fühlte sich dazu berufen, Krieg gegen die Götzen der Azteken zu führen. Es stürzten aber nicht nur Götzenbilder.





Ein indianisches Gedicht beklagt:

"Weint, meine Freunde, weint:

Das Reich der Azteken ist verloren

Wir haben Blutvergießen und Schmerz gesehen

Wir liegen in Trümmern

Nur Kummer und Leiden bleiben in Mexiko

Wo es einst Schönheit und Mut gab."