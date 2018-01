Grabkammern mit Aussicht

Campesinos, landlose Bauern, die in den Urwald vordrangen, hatten von überwucherten Ruinen erzählt. Drei Wochen lang, Tag für Tag, schlagen Macheteros Schneisen durch den Urwald und suchen nach Ruinen. Am Tag ist es im Regenwald feucht und heiß, aber nachts kann es in diesen Höhen bitter kalt werden. Savoy weiß aus Erfahrung, dass man erst einmal zu den Flussläufen vorstoßen muss, denn über den Wassern haben die Chachapoya deutliche Spuren hinterlassen. Savoy entdeckt Grabkammern, die wie Schwalbennester am Berg kleben.