Großreich am Indus

"Das Faszinierende in der Stadtgestaltung ist, dass die Qualität dieser Menschen in einer Ingenieurtechnologie lag, die für ihre Zeit kaum vergleichbar in anderen Zivilisationen zu finden ist. Und zwar nicht im Monumentalen, wie etwa mit den Pyramiden, sondern in kleinteiligen Strukturen für Stadtsysteme mit einem hohen Stadtstandard für viele Menschen."