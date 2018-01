Hadrosaurier - "Kühe" der Kreidezeit?

Der zahnlose Schnabel ließ Paläontologen lange Zeit vermuten, Hadrosaurier hätten sich von weichen Wasserpflanzen ernährt. Für ein Leben in Seen, Sümpfen und Flüssen schien auch der hohe, seitlich abgeflachte vermeintliche Ruderschwanz zu sprechen. Bei einem Exemplar fanden Forscher sogar Hautreste an den Vorderpfoten, die als Schwimmhäute interpretiert wurden. Doch inzwischen sieht man die Dinge anders.