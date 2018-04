Hape Kerkeling auf terra incognita

Auf gewisse Weise ist "Terra X" eine solche Zeitmaschine, die den Zuschauer in fremde Welten und ferne Zeiten entführt. Für ausgewählte Ziele engagieren wir bisweilen charismatische Reiseführer wie Maximilian Schell, Thomas Reiter oder Frank Schätzing. Oder jetzt Hape Kerkeling, der ein bekennender "Terra X"-Fan und damit unser idealer Verbündeter ist. Er findet, dass ihm seine Schullehrer bei all ihren Bemühungen nicht vollends hätten klarmachen können, warum Geschichte und Erdkunde so wichtig sind und was sie mit seinem eigenen Leben zu tun haben. "Terra X" hingegen könne das, also wurde er schwach und reiste für uns los, hinaus in die Welt und deren Geschichte.