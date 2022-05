Harald Lesch Live

Am 12.05.2022 hat die ESO in einer Pressekonferenz "bahnbrechende Erkenntnisse" über die Milchstraße bekannt gegeben: das Bild eines Schwarzen Lochs in unserer Milschstraße. Die Forschenden rund um das Event Horizon Telescope (EHT) wollten nicht einmal Harald Lesch vorher verraten, was genau sie gefunden haben.



Das EHT ist der Verbund an Radioteleskopen, mit dem vor drei Jahren das erste Bild eines Schwarzen Lochs gelungen ist – in der weit entfernten Galaxie M87.



Harald Lesch war vor Ort und spricht mit dem deutschen Spezialisten für das EHT, Prof. Anton Zensus und dem Nobelpreisträger Prof. Reinhard Genzel über die bahnbrechenden Neuigkeiten und ihre Bedeutung.