Heilkraft im Labor

Unter Einhaltung der Auflagen hat Heinrich einige Pflanzen, phytochemisch-pharmakologisch auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht. Das Ergebnis: Viele der Heilpflanzen aus Mexiko beinhalten Wirkstoffe, die die von den Einheimischen erwarteten Wirkungen auslösen. Antibakterielle und antientzündliche Wirkstoffe sind im Labor isoliert worden. Die Früchte der Kaulotte helfen sogar gegen Cholera und die Nanche wirkt deutlich entzündungshemmend: sanfte Medizin. Aber es gibt auch Heilpflanzen vor denen gewarnt werden muss. Es kommt immer auf die Dosierung an. Einige der Pflanzen können schon bei geringster Überdosierung den Tod bringen.





Auch ohne Hightech kannten die Maya vermutlich schon vor Jahrhunderten die erstaunliche Heilwirkung mancher Pflanze. Sie wussten das grüne Gold ihres Regenwaldes zu schätzen, anders als die Europäer. Wenn es schriftliche Überlieferungen gab, dann sind sie in De Landas Feuer von Mani oder an anderen Orten verbrannt. Eine Schandtat, die schon im 16. Jahrhundert erkannt wurde. De Landa wurde angeklagt. Man rief ihn nach Spanien zurück. Während er auf seinen Prozess wartete, wurde ihm klar, dass er wertvolles Wissen vernichtet hatte. Zu seiner Verteidigung schrieb er einen Bericht. Über Jahrhunderte blieben auch diese Aufzeichnungen verschollen.