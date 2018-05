Held ohne Makel

Was Ludwig fehlt ist Liebe. Als Kind flüchtet er in die Welt der Träume, denn Ludwig will ein edler Ritter sein - wie in den alten Heldensagen. Das Foto der Königsfamilie zeigt eine trügerische Idylle. Bruder Otto, König Maximilian, der strenge Vater, Mutter Marie, eine preußische Prinzessin, und Ludwig, ein schöner, melancholischer Knabe.