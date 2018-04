Herrscher der Welt

Gemälde Bibel als Statussymbol von Leo X. Quelle: ZDF

Der Sturm, der vor der Schlosskirche des kleinen Städtchens Wittenberg losbricht, wird zur größten Bedrohung in der Geschichte des Papsttums. Aber davon weiß Papst Leo jetzt noch nichts. Das "kleine Mönchlein" aus Wittenberg beunruhigt ihn wenig. "Bloß Mönchsgezänk!", spottet er. Oft schon gab es antipapistische Bewegungen, die zumeist von selbst wieder verschwanden. Warum sollte es jetzt anders sein? Leo X. lebt unbeeindruckt sein fürstliches Christentum. Und die Bibel scheint ihm mehr Statussymbol zu sein als moralischer Leitfaden.







Vier Jahre lang hat Leo X. bisher politisch erfolgreich regiert. Bei seiner Ernennung zum Papst hatten viele Kardinäle auf den Medici gesetzt, weil er Renommee und ökonomische Macht seines Bankhauses in die Waagschale geworfen hatte. Doch Leo führt mit seiner Verschwendungssucht die Kirche an den Rand des Abgrunds. Er handelt in erster Linie wie ein sinnenfroher Renaissance-Fürst und an zweiter Stelle als Oberhaupt des christlichen Abendlandes.