Der Vorteil des Hexagon

Das Sechseck ist anderen Formen überlegen, weil es so platzsparend ist. Das erkennt man etwa an der Form der Bienenwaben, die die Bienen selbst bauen. Die Natur arbeitet dabei nach mathematischen Gesetzen: Bei welcher Wabenform wird am wenigsten Wachs als Hülle benötigt und bei welcher Form passt am meisten Honig rein? Die Antwort: beim Kreis.