Wie erkennt man Hexen?

Doku | Terra X - Wehrtürme in Köln (1/5)

Ein Drittel aller Todesurteile zwischen 1627 und 1630 in Köln treffen Hebammen. Die Beschuldigten landen in einem der 82 Wehrtürme der Stadt Köln. Die Verfolgung der Verdächtigen liegt in den Händen der städtischen Gerichtsbarkeit.