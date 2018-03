Himmlisches Gold

Vor allem, wenn sie nicht als Schnuppen in der Atmosphäre verlöschen, sondern als Meteoriten niedergehen - wie am 22. Mai 1808 in Stannern, im heutigen Tschechien. "Es war ein heiterer Morgen, bis um halb sechs Uhr ein Nebel in die Luft einrückte. Die Leute von Stannern waren auf dem Weg in die Kirche". So protokolliert ein Zeitgenosse die Katastrophe.