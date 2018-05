Historische Helden

Wir finden unseren Humboldt natürlich hinreißend, gelegentlich etwas nervtötend, aber so charmant, dass man ihm sofort wieder alles verzeiht. Wir schauen die Bilder des jungen Humboldt wieder und wieder an, bis wir es endlich sehen: Unser Humboldt ist Benjamin Völz - Maler, Musiker und Schauspieler aus Berlin. Als Sohn von Wolfgang Völz durfte Ben schon als Kind in der Deko der "Raumpatrouille Orion" spielen. Schon das macht ihn für uns in etwa so einmalig wie Humboldt. Wir fragen ihn, ob er Lust habe, am Amazonas Krokodile zu vermessen, Jaguaren gegenüber zu stehen und mit Booten zu kentern. Ben sagt, das sei prima. Er müsse eh mal wieder raus aus Berlin. Genau wie damals unser Humboldt. Der blühte im Dschungel auf, nicht im Salon.