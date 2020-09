Höhere Affen

Dscheladas leben auf den Bergwiesen Nord- und Mitteläthiopiens, in etwa 2000 bis 4000 Meter Höhe. Tagsüber wandern sie in Gruppen umher und sammeln Nahrung, nachts dienen den geschickten Kletterern schmale Simse an steilen Felswänden als Schlafplatz. Hier suchen sie auch Schutz, wenn Ihnen in der Höhe Gefahr durch Fressfeinde droht, beispielsweise Raubvögel.