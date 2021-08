Klimaretter Humus

Humus ist die abgestorbene organische Substanz im Boden – und wie alles in der Natur – Teil eines wichtigen Kreislaufs: Der Boden enthält Nährstoffe, so können Pflanzen wachsen und wenn sie sterben wird das organische Material von Bodenlebewesen zersetzt und wieder zu Humus. Und genau dieser natürliche Stoffkreislauf könnte uns in Sachen Klimawandel retten! Denn der Haupttreiber des Klimawandels ist, dass zu viel Kohlendioxid in der Luft, bzw. unserer Erd-Atmosphäre ist. Und Humus besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff, der aus dem Kohlendioxid der Luft stammt.