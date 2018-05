Ideenklau durch Horace Day

Goodyear bleibt zuversichtlich. Er ist zwar nicht an der Produktion beteiligt, aber am Verkauf von Lizenzen. Der einsetzende Goldrausch in Kalifornien beflügelt die Nachfrage. Goodyears Vision wird Wirklichkeit. Zeltplanen und wasserdichte Bekleidung, Schuhe und Stiefel aus Indian Rubber werden von den Goldgräbern dringend gebraucht und mit Gold bezahlt. Das Geschäft beginnt zu florieren.



Horace Day, sein Konkurrent aus New Jersey, kennt keine Skrupel. Er hat einen von Gummifäden durchwirkten Stoff kopiert, der auf einmal Mode wurde und sogar versucht, Goodyears Patent unter seinem eigenen Namen anzumelden. Jetzt wehrt sich Charles Goodyear mit Hilfe eines Anwalts.