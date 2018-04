Im Angesicht der Eisbären

Was es wirklich heißt, auf hoher See in diesen Kojen zu schlafen, erleben wir dann einige Wochen später. Das Ziel unserer Expedition: der Scoresbysund an der Ostküste Grönlands, tausende Kilometer von Deutschland entfernt. In unserer ersten Nacht an Bord schaukelt es schon recht ordentlich. Wie die Ölsardinen liegen wir im Bauch des Schiffes, eingepackt in warme Schlafsäcke, jeder in seiner Koje. Ein merkwürdiges Gefühl. Bis auf das tosende Geräusch der Wellen, die neben uns an die Schiffswand peitschen, und dem gleichmäßigen Tuckern des Motors, ist es vollkommen ruhig. Am nächsten Morgen weckt uns das Geklapper in der Küche und der Duft von frischem Kaffee. Einer nach dem anderen strecken wir unsere Füße aus den Kojen und stehen im nächsten Moment zwischen Frühstückstisch und Herd. Platz für Eitelkeiten gibt es hier nicht - es ist verdammt eng, aber gemütlich.